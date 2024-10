Cesenatico, abbuffate di pesce per quattro giorni in 10 stand e con tanti eventi

Il pesce fa festa”, con i sapori dell’Adriatico a fare da protagonisti, si prepara anche quest’anno ad accogliere migliaia di turisti e buongustai da ogni parte. Una decina di stand saranno aperti da oggi e fino a domenica, offrendo menù e piatti nel nome della tradizione e valorizzando le produzioni ittiche locali: pesce azzurro, triglie, mazzole, canocchie, vongole, lumachine, seppie, razza, moletti, sgombri, mazzancolle. Il ritorno della sagra più attesa della stagione si tradurrà anche in un certo numero di presenze turistiche in hotel, bed and breakfast, case vacanza, campeggi e camper. Cuore pulsante della festa saranno le aste del porto canale e le piazze del centro storico, tutti luoghi caratteristici di Cesenatico. In camera di regia della festa ci sono Confesercenti e Confcommercio, col patrocinio del Comune di Cesenatico.

Gli stand

Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. A deliziare gli avventori saranno cuochi e chef delle associazioni di ristoratori di Arte-Confcommercio e Arice Confesercenti, con alcune delle migliori ricette marinare romagnole, e l’associazione Chef to Chef, con in campo l’affermata cucina del ristorante Magnolia e quelle del Marè di Cesenatico. Le associazioni che si richiamano ai pescatori locali, “Tra il Cielo e il Mare”, “Pescatori a casa vostra”, la Cooperativa di pesca degli armatori di Cesenatico, che serviranno piatti alla “Tavola dei Pescatori”, renderanno onore ai prodotti ittici nostrani di Cesenatico. Da non perdere “Il pesce della solidarietà”, con le ricette dell’associazione Amici della Ccils, sempre prodiga in quantità e piatti. Si mangerà pesce anche a bordo delle motonavi “New Ghibli” e “Tritone”, per l’occasione ormeggiate lungo il porto canale. Ospite della kermesse sarà l’associazione Motta Vicenza, col baccalà alla vicentina. Per concludere in dolcezza, Arice è chiamata a sfornare “I dolci della festa”.

La pescheria e la qualità

Per chi volesse far da sé, e portarsi a casa il pesce da cucinare, la pescheria comunale di corso Garibaldi sarà aperta in via straordinaria, con i banchi imbanditi di pesce da vedere e imparare a conoscere.

Quello che si mangia negli stand è garantito da un disciplinare, che fissa qualità e provenienza del pesce cucinato e sfornato sul posto.

Gli orari e le navette

Gli stand gastronomici saranno in funzione dal pranzo di giovedì 31 ottobre alla cena di domenica 3 novembre. Il tutto sarà contornato dal mercato ambulante, con le bancarelle in bella vista dalle 9 alle 22.

In funzione per questa edizione due linee navetta per collegare i principali parcheggi al cuore della festa.

Giovani pompieri

Per i più piccoli, dalle 15.30 alle 18.30 di oggi, in via Fiorentini, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco organizza “Pompieropoli”, un evento ludico-educativo per vivere l’emozione di essere pompieri per un giorno.

Da domani a domenica, dalle 10 alle 18.30, i bambini potranno divertirsi con giochi giganti in legno. Spazi gioco si troveranno in piazza Del Monte e in via Leonardo da Vinci.

Andar per funghi

Il loggiato del palazzo municipale in via Marino Moretti ospiterà, da domani a domenica, la 26a edizione della Mostra micologica e botanica, curata dall’Amb Cesenatico, un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura, per imparare a conoscere, anche qui dal vivo, le principali specie da gustare e quelle dalle quali tenersi alla larga.

Show cooking e incontri

Piazza Ciceruacchio diventerà il palcoscenico di show cooking, talk e musica dal vivo.

“Blue talk d’ittico domani, in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Emilia Romagna. Alle 14, Massimo Bellavista condurrà l’incontro “Saperi & Sapori di mare: i prodotti ittici dell’Emilia Romagna”. Seguirà alle 15 una dimostrazione sulla pulizia del pesce con il pescatore William Piscaglia. Alle 16, lo chef Gioele Perrucci della Taverna Baiardi si esibirà in uno show cooking, seguito alle 17 da Alessio Sassi del ristorante Da Giuliano. La serata si concluderà alle 19 con il dj set di Bicia dj. Sabato 2 novembre si parlerà alle 14 delle “Professioni del mare per un’economia blu sostenibile”.

Proiezioni

In piazza Pisacane, giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre si proietteranno documentari e fotografie della cooperativa Casa del Pescatore e del Museo della marineria. Oggi alle 17 è in programma “Coco”, film per bambini. La giornata di domani sarà dedicata a “Corti e Cortissimi”, con proiezioni e incontri per tutta la giornata. Alle 15.30 talk e proiezione del film “Il mio ultimo giorno di guerra”, con Ivano Marescotti; alle 17 “Se-ra-te”, un film girato a Cesenatico, con Franco Mescolini, per la regia di Paolo De Lucia; sabato 2 novembre, alle 17, il capolavoro “Amarcord” di Federico Fellini; domenica 3 novembre, “Lilo & Stitch 2”.