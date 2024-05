Cesenatico, a settembre i campionati mondiali di beach tennis

Cesenatico e la Regione Emilia-Romagna ospiteranno i campionati mondiali di beach tennis della Federazione Internazionale di Tennis (Itf) in programma dal 2 all’8 settembre 2024. Un grande evento per Cesenatico che permetterà di allungare la stagione con l’arrivo di atleti, accompagnatori, tifosi e turisti. I campionati del mondo sono organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e grazie al lavoro della Regione Emilia-Romagna proseguono in una grande tradizione visto che questo evento si svolge in Italia dal 2013. L’Itf Beach Tennis World Championship è la più importante competizione nel mondo del beach tennis e attira sui campi i migliori atleti di tutto il mondo. Per questo è garantito grande spettacolo sulla spiaggia di piazza Andrea Costa. Oltre al doppio maschile e al doppio femminile, questo grande evento offre la possibilità di competere a svariate categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi under18 e doppio misto.

Commenta il sindaco Matteo Gozzoli: «Siamo felicissimi di ospitare questo evento che lo scorso anno si era tenuto sulle nostre spiagge ma poi si è dovuto interrompere a causa dell’alluvione e non è stata la festa che ci aspettavamo e che gli atleti si meritavano. L’edizione 2024 sarà la riscossa del beach tennis a Cesenatico e il modo migliore per celebrare uno sport spettacolare come questo. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna che come sempre è al nostro fianco e valorizza al meglio una destinazione come la nostra».

Aggiunge l’assessora Gaia Morara: «Il beach tennis è uno degli sport più giocati e apprezzati sulle spiagge di Cesenatico e ormai da anni è diventato anche una disciplina praticata tutto l’anno, con tornei e campionati a squadre. In ogni spiaggia il livello si è alzato e sarà un grande privilegio per i tanti appassionati poter vedere a Cesenatico gli atleti migliori. Ringrazio Paolo Caponigri - direttore del torneo - che sono certa organizzerà un evento curato nei minimi particolari. Avere questo evento a settembre ci permette di allungare la stagione e di portare fino a settembre la vivacità che contraddistingue Cesenatico per tutta la stagione».

Dichiara Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna. «Un altro grande evento sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che completa un quadro che vede nel tennis una delle discipline protagoniste della nostra Sport Valley, grazie ad un proficuo lavoro di collaborazione tra la Regione e la Fitp. Fra circa un mese inizierà l’Atp 125 di Sassuolo, promosso in collaborazione con Master Group Sport, e anche quest’anno la nostra Regione sarà la sede del girone di Coppa Davis nel quale giocherà l’Italia, campione uscente, mentre a settembre, in 4 tennis club di Parma, ritornerà l’Europeo Under 16. I mondiali di Beach Tennis sicuramente ci regaleranno spettacolo e grande pubblico, rendendo per una settimana la nostra Riviera, e Cesenatico in particolare, capitale internazionale degli sport da spiaggia, in una Sport Valley emiliano-romagnola che, da Piacenza a Rimini, vede svolgersi ogni anno centinaia di eventi sportivi sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna».