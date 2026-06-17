Cesenatico, a Ponente è in arrivo un Grand Hotel a 5 stelle

Un Grand Hotel a 5 stelle e la zona di Ponente destinata a cambiare volto. A Cesenatico la giunta ha avviato il percorso per la rigenerazione e ristrutturazione urbanistica dell’intero comparto della “Città delle Colonie di Ponente a sud di via Magellano”: nei giorni scorsi è stata approvato una delibera che ha espresso parere positivo sulla proposta pervenuta nei mesi scorsi da parte del Gruppo Fmgt per il recupero a fini turistici di una porzione importante di territorio. “Seguendo i criteri delle moderne norme urbanistiche - ricorda il Comune in una nota - verrà a breve avviata anche un’indagine esplorativa al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per la presentazione proposte preliminari, coinvolgendo pertanto eventuali altri soggetti privati interessati. La durata della pubblicazione dell’avviso è fissata in novanta giorni”.

Lo sviluppo turistico dell’area dovrà perseguire alcuni obiettivi fondamentali: la realizzazione e cessione di un’ampia zona a parco pubblico, di circa 35.000 mq, in una posizione strategica per la città, come elemento naturale di cerniera tra la città consolidata e la città delle colonie, promuovendo i collegamenti ciclabili, i servizi ecologici e la mobilità lenta; la realizzazione di aree di sosta; il cospicuo aumento dei varchi visivi verso mare, oltre all’arretramento dell’asse edificato dalla zona Arenile; la riduzione del sedime degli edifici e del consumo di suolo; la realizzazione di nuove strutture in prevalenza ricettive alberghiere (in quota non inferiore al 60% in termini di volume totale), con almeno un grande albergo di alto livello, in grado di fornire servizi durante tutto l’arco dell’anno.

Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli: «Con questa delibera si avvia formalmente un percorso pubblico e partecipato finalizzato alla rigenerazione di un’area turisticamente strategica come la Città delle colonie di Ponente a sud di via Magellano. Un’area che vede oggi la presenza di 12 colonie tutte abbandonate da decenni ed in evidente stato di degrado. Abbiamo espresso parere favorevole alla proposta preliminare del gruppo Fmtg e al contempo vogliamo aprire un percorso pubblico per capire se ci sono altri privati in quel tratto di Cesenatico interessati a sviluppare una proposta che abbia degli obiettivi chiari fin da subito: la prevalenza di strutture turistiche alberghiere, la riduzione del consumo di suolo l’arretramento delle strutture e la realizzazione di una grande parco a mare con percorsi ciclabili che colleghi la parte centrale di Ponente con la nuova città delle colonie. Un progetto che tenga insieme rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale».