Cesenatico, a Madonnina prende forma la ciclabile aspettando i lavori sulle vie attorno al regno del Bakia

Pista ciclabile in vista e nuovo schema per la viabilità a Madonnina. L’investimento è nell’ordine di 140 mila euro e i lavori in corso sono finalizzati a realizzare in via Monte Cervino il nuovo percorso riservato a chi si muove in bici. La sede stradale sarà allargata, con un marciapiede largo due metri, la carreggiata per le auto tre metri e mezzo e la ciclabile due metri e mezzo. Quest’ultima sarà delimitata da un cordolo alto 50 centimetri, pensato per proteggere anche i pedoni.

Contestualmente sono in corso altri lavori nel quartiere a vocazione residenziale e direzionale. In questa fase si sistemerà il parcheggio di via Don Minzoni, mentre successivamente si interverrà nelle vie attorno all’impianto sportivo e ai campi da calcio in uso al gruppo sportivo Bakia. Le strade interessate sono le vie Conti, Pietro Gobetti, Fratelli Rosselli, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità. Sono già stati realizzati interventi destinata soprattutto agli autobus, per facilitare la manovra nel parcheggio di via Don Minzoni.

Il sindaco Matteo Gozzoli fa il punto: «Questi interventi, che abbiamo realizzato e stiamo realizzando, sono il frutto del dialogo continuato che abbiamo mantenuto con il comitato di zona e tutti i residenti. Per quanto riguarda la parte di viabilità, siamo intervenuti in prossimità del campo da calcio del Bakia, in modo da migliorare la gestione degli eventi sportivi che coinvolgono settimanalmente tanti bambini e ragazzi del nostro territorio. Il prolungamento della ciclabile è perfettamente in linea con a nostra filosofia e con le opere per potenziare sempre di più la mobilità sostenibile».