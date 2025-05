Cesenatico, a lezione di cittadinanza attiva in spiaggia con l’unità cinofila di salvataggio in mare e Legambiente

Cesenatico

Come da tradizione, anche quest’anno le classi dell’Istituto “Pascal Comandini” si sono ritrovate nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa, a Cesenatico, per celebrare la Giornata del Mare, evento che quest’anno coincide con l’apertura ufficiale della stagione balneare. Complice il bel tempo, gli studenti hanno potuto vivere un’intera mattinata di formazione all’aria aperta, tra teoria e dimostrazioni pratiche. Ad aprire le attività è stata la lezione del tenente di vascello Marzolla, che ha coinvolto i ragazzi in un approfondimento su venti, nodi e sicurezza in mare, elementi fondamentali per la navigazione ma anche per la prevenzione degli incidenti. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è intervenuta anche la vicesindaca del Comune di Cesenatico, Lorena Fantozzi.

Il momento più atteso è arrivato con la dimostrazione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (Sics), sezione Emilia-Romagna, guidata dall’istruttore Fabio Benetti. Sette unità cinofile – Kruger, Bruno, Goldy, Muttley, Nora, Mia, Halley – hanno mostrato il frutto di un addestramento basato sulla cooperazione uomo-animale: una sintonia perfetta al servizio del salvataggio marittimo. Alcuni studenti, indossata la muta, si sono messi alla prova simulando situazioni di pericolo in acqua, per sperimentare in prima persona la forza e la determinazione dei “cani bagnino”. Non meno importante è stato il momento dedicato al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare, tenuto dai volontari della Croce Verde, che hanno mostrato le manovre salvavita, invitando i ragazzi a provare in prima persona.

Tra i sette cani protagonisti della dimostrazione di salvataggio, gli studenti hanno ritrovato con affetto Kruger, per tutti semplicemente Kru, un golden retriever speciale che sta seguendo un percorso come Iaa (Interventi Assistiti con gli Animali). Kru frequenta regolarmente l’Istituto durante l’anno scolastico, dove affianca alcuni studenti che attraversano momenti di fragilità o bisogno, offrendo conforto e una presenza rassicurante.

La giornata si è poi conclusa con una passeggiata ecologica nei Giardini al Mare, organizzata con i volontari di Legambiente per il progetto “Spiagge Pulite”. Muniti di guanti e sacchetti, studenti e insegnanti hanno raccolto i rifiuti trasportati dal mare, applicando concretamente quanto appreso durante il corso “Rifiuti: come gestirli”, seguito da diverse classi durante l’anno scolastico.

Tutte le attività della giornata rientrano nei percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promossi dall’Istituto Pascal Comandini.