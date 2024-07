Cesenatico, a 18 anni girava per la Notte Rosa con un coltello. E’ uno dei 211 controllati dai carabinieri

Cinque patenti di guida ritirate, 23 infrazioni al codice della strada contestate, ventisei perquisizioni, 211 controlli di persone e sei su esercizi commerciali. E’ stata la Notte Rosa dei Carabinieri di Cesenatico, che hanno sorpreso sette persone in possesso di hashish ed un’ottava, appena diciottenne, teneva in tasca non solo uno spinello misto a tabacco, ma anche un’arma. Il ragazzo, fermato in via Saffi, aveva infatti con sé un coltello con una lama di ben sedici centimetri, di cui non sapeva giustificare il possesso. Un 37enne invece, di origine marocchina, è risultato irregolare perché senza permesso dopo i tre mesi già trascorsi per motivo turistico. Dovrà regolarizzare la propria posizione all’ufficio immigrazione, ma risulta deferito per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. Più seria la situazione per un 41enne, della stessa nazionalità, già controllato da militari della stazione di Savignano sul Rubicone è risultato inottemperante all’ordine del questore di Potenza di lasciare il territorio nazionale. Anche lui è stato denunciato.