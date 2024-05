Cesenatico, 9 Colli: come cambia la viabilità

Sta per arrivare la Nove Colli e a Cesenatico tutti i divieti e le modifiche sono segnalati attraverso apposita segnaletica. Modifiche anche per la fiera Cicloevento.

Cicloevento

Dalle ore 15.00 del 16 maggio, fino alle ore 10 del 19 maggio

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade:

Viale Carducci - tratto compreso fra via Bologna e via Ferrara;

Viale Roma - tratto compreso fra via E. De Amicis (esclusa) - con preavviso di chiusura in via Ferrara e in via Bologna e l’ingresso della Fiera ubicato in piazza A. Costa;

Piazza A. Costa, e nella via che fiancheggia il grattacielo, nel tratto fra Giardini al Mare e via Carducci, ambo i lati, – con prechiusura in via Giardini al Mare per via Isonzo e via Bologna ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei veicoli al servizio dei disabili, dei mezzi di soccorso, di polizia, di pubblica utilità, di emergenza, nonché quelli di persone alloggiate in strutture ricettive interne all’area interessata alla manifestazione.

In via Giardini al mare nel tratto fra la via Montenero e p.zza Costa ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione con contrassegno:

Divieto di sosta con rimozione nei quattro ( 4) stalli di via Dei Mille fronte civico 40 ed in via Giardini al Mare nel tratto fra p.zza Costa e via Bologna lato monte ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione con contrassegno .

La Nove Colli

in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Zara e via Deledda , il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 16/05/2024 alle ore 24,00 del 20/05/2024 (anche al fine di consentire l’installazione e successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al traguardo) con prechiusura per i veicoli di massa superiore a t. 3,5 in via Dante x Carducci;

in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Deledda e via Mantegna e da via Zara a via Torino, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 del 19/05/2024 alle ore 21.00 del 19/05/2024 con prechiusura dalle ore 8,00 del 19/05/2024 in via Alberti;

in viale Carducci, nel tratto fra via Dante e via Mantegna , il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 08.00 del 19/05/2024 con prechiusura in via L.B. Alberti;

in via Dante Alighieri nel tratto fra via Mengoni e via Bramante, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21,00 del 19/05/2024;

in via Dante Alighieri nel tratto tra via Carducci e via dei Mille, ambo i lati, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 del 16/05/2024 fino alle ore 20.00 del 20/05/2024;

in via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e Dante Alighieri, il divieto di transito dalle ore 04,00 alle ore 21,00, del giorno 19/05/2024, eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economiche di via Dei Mille nel tratto Zara Dante;

in via Mengoni, divieto di transito dalle ore 08,00 alle ore 21,00 del 19/05/2024;

in via Dei Mille fra via Deledda e Dante Alighieri il divieto di transito dalle ore 09,00 alle ore 19:00 del giorno 19/05/2024;

in via Quasimodo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 alle ore 21:00 del giorno 19/05/2024;

in via Svevo, divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 00.01 alle ore 21:00 del 19/05/2024;

in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via S. pellegrino il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 05,00 alle ore 08.00 del giorno 19/05/2024;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di transito dalle ore 05,00 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024, con prechiusura in tutte le traverse di via Venezia ed in via Montello;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024;

in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento , il divieto di transito dalle ore 05,00 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024, con prechiusura in via Saffi x Via Roma , Saffi x Donizetti;

in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024 con pre chiusura nelle traverse;

in via Trento, nel tratto compreso fra via Saffi ed il sottopasso ferroviario , il divieto di transito dalle ore 05,00 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024, con prechiusura in via Negrelli x via di collegamento con via Saffi (zona Coop) ed in via Trento per della Repubblica ed in via Trento x Della Libertà;

in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 alle ore 08,00, del giorno 19/05/2024;

nel Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 19.00, del giorno 19/05/2024;

in via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Rigossa nel ratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di transito, dalle ore 08.30 alle ore 19.00, del giorno 19/05/2024

in via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di transito, dalle ore 08,30 alle ore 19.00, del giorno 19/05/2024

in via Fossa nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Fossa nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di transito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, del giorno 19/05/2024;

in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Raffaello il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00.01 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Raffaello il divieto di transito, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Raffaello nel tratto compreso fra la via Bramante e viale Carducci il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00.01 alle ore 20.00, del giorno 19/05/2024;

in via Raffaello nel tratto compreso fra la via Bramante e viale Carducci il divieto di transito, dalle ore 08.30 alle ore 19.00, del giorno 19/05/2024;

nei tratti di competenza del Comune di Cesenatico delle vie Rigossa, Fiorentina e Fossa l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 08.30 fino alle ore 19.00 del giorno 19/05/2024 salvo i periodi di sospensione della circolazione di 1 Ora a partire dal transito della vettura con la scritta “ inizio gara ciclistica” che precedono la “ 130 “ e la “ 200” ;

Si dà atto che il tratto di via Saffi - Bramante attualmente utilizzato da cantiere stradale sarà aperto per il passaggio dei soli atleti in gara e dei veicoli dell’organizzazione, di Pronto soccorso, di emergenza, delle Forze di polizia, dei VV.FF. e quelli accreditati al seguito della manifestazione.