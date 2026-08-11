Cesenatico, 87enne in bici investito all’incrocio

Incidente questa mattina nel cuore di Cesenatico, all’incrocio tra via Gaza e viale Mazzini. Un uomo di 87 anni, che si trovava a bordo della sua bicicletta, è stato investito da un veicolo mentre attraversava lo snodo viario.

Dalle prime ricostruzioni, alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza, probabilmente da parte dello stesso ciclista che proveniva dalla zona della stazione. L’impatto ha fatto temere il peggio, ma l’anziano è rimasto sempre cosciente durante i primi soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno riscontrato un probabile trauma cranico e, valutata la dinamica e l’età avanzata dell’uomo, hanno disposto il trasporto in ospedale con un codice di media gravità (codice 2).

L’episodio ha causato inevitabili disagi alla circolazione locale. L’incrocio tra via Gaza e viale Mazzini rappresenta infatti l’unica arteria di collegamento diretto tra Ponente e Levante, e i rilievi delle forze dell’ordine hanno provocato rallentamenti e lunghe code in tutta la zona.