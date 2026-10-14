Cesenatico, 70 campionesse di lotta al Villaggio Accademia verso i Mondiali

Cesenatico si conferma capitale della grande lotta internazionale. Al Villaggio Accademia guidato da Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella si stanno allenando settanta atlete della lotta femminile provenienti da nove Paesi, protagoniste dell’Olympic Training Camp promosso dalla Fijlkam. Tra i quattro campi da gara allestiti per il ritiro e le intensive sessioni di preparazione fisica, la nazionale italiana si confronta quotidianamente con le rappresentanti di Germania, Francia, Spagna, Tunisia, Ecuador, Moldavia, Lettonia e Lituania. L’obiettivo imminente per le azzurre sono i Mondiali di Astana, in Kazakistan, in programma dal 24 ottobre al 1° novembre, ma lo sguardo punta già più lontano, verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

A guidare il lavoro della squadra è il direttore tecnico Salvatore Avanzato insieme agli allenatori Salvatore Rinella e Michele Liuzzi e ai collaboratori tecnici Gianluca Talamo, Dalma Caneva e Marco Patria, in attesa della visita del presidente federale Giovanni Morsiani. La scelta della riviera risponde alla necessità di trovare un ambiente ideale e privo di distrazioni in questo periodo dell’anno, sfruttando strutture perfettamente attrezzate per l’alto livello agonistico. Questa proficua sinergia con il territorio è già proiettata al futuro: a gennaio Cesenatico ospiterà infatti una sessione giovanile con duecento atleti e un torneo internazionale.