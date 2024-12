Cesenatico, 64 riunioni della giunta nel 2024: “Pronti alle nuove sfide del 2025”

Nella mattinata di oggi (venerdì 27 dicembre) la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2024 dopo che il 20 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Nel 2024 le sedute si sono svolte totalmente in presenza con la possibilità per alcuni componenti della giunta, in casi straordinari, di collegarsi in videoconferenza durante le sedute settimanali.

Durante il 2024 si sono svolte 64 sedute della giunta, guidata dal sindaco Matteo Gozzoli e composta dal vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Agostini, Gasperini, Morara e Pedulli. Le delibere approvate sono state ben 363. Sono stati invece 11 i consigli comunali a cui hanno preso parte Giunta e gruppi consiliari per un totale di 70 delibere di Consiglio Comunale.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Il 2024 è stato un anno di lavoro molto intenso per la giunta e anche per il Consiglio Comunale e siamo pronti alle nuove sfide che ci aspettano. Colgo l’occasione, anche a nome della Giunta, per fare ai cittadini un augurio per un ottimo 2024».