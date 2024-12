Cesenatico, 4 nuove colonnine stradali per gli oli alimentari

Hera ha appena potenziato, in accordo con l’amministrazione comunale, il servizio di raccolta oli alimentari a Cesenatico per implementare in modo permanente il servizio di raccolta con comode colonnine, accessibili 24 ore su 24.

Nello specifico, sono state collocate 4 nuove colonnine stradali in viale Trento 15, in Piazza del Monte 2, in viale Mazzini 138 (parcheggio cimitero urbano) e in via D. Alighieri 22 a Villamarina.

Queste vanno ad aggiungersi alle 8 colonnine i già presenti a Cesenatico in via Campone Sala 408 (Sala), in via Cesenatico 722 (Bagnarola), in via Gramsci 33 e via Reno vicino ai rispettivi supermercati (Madonnina-S. Teresa), in Piazzale F. Crispi 5 in zona stazione (di fianco al supermercato), in via Litorale Marina 223 vicino all'istituto comprensivo (Villamarina Monte), in via Caduti di tutte le Guerre 28 (Villalta), in via Galileo Galilei 26 (Valverde). A queste va aggiunta la colonnina collocata nella parte esterna di fronte alla stazione ecologica di via Mesolino, quindi accessibile sempre 24 ore su 24.