Cesenatico, 25enne va fuori strada e scappa davanti ai carabinieri cercando di speronarli

CESENATICO. Martedì i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un venticinquenne, ritenuto presunto responsabile dei reati di “violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale”, “lesioni personali aggravate”, “guida in stato di ebbrezza” e “inottemperanza all’alt con fuga pericolosa”.

I militari verso le 3 di notte, stavano effettuando un servizio di prevenzione reati nella frazione Sala di Cesenatico, individuavano un’autovettura, che a seguito di una verosimile uscita di strada era ferma di traverso sul sovrastante marciapiede e, all’interno del veicolo, il solo conducente in apparente stato di alterazione. A un primo tentativo di controllo da parte dei militari il giovane ha reagito scappando in velocità alla guida dell’autovettura, cercando di seminare l’auto dei carabinieri con repentini cambi di direzione e tentativi di speronamento, ma dopo un rocambolesco inseguimento è stato bloccato.

Una volta fermato, il conducente ha opposto una forte resistenza, minacciando, dimenandosi e scalciando ripetutamente contro i militari, provocando lievi lesioni a uno di essi. Nel corso del controllo, apparendo in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici con alcoltest in dotazione, risultando con un tasso alcolemico di circa 2,30 g/l, di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge. L’autovettura, di proprietà del trasgressore, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliera alla Stazione Carabinieri competente per territorio, in attesa della prossima udienza.