Cesenatico, 25 defibrillatori in città e se ne prenderà cura la Croce Rossa

La Giunta di Cesenatico ha approvato nei giorni scorsi una delibera con la convenzione per l’accordo tra Comune e Croce Rossa di Cesenatico in merito alla gestione dei DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) presenti sul territorio che al momento sono 25.

Nello specifico, Croce Rossa Italiana prende in carico la gestione dei DAE e il controllo mensile del loro stato di conservazione e uso; la sostituzione dei kit elettrodi scaduti ed eventuale sostituzione dei kit di intervento (forbici, mascherina, guanti...) in caso di necessità; organizzazione di attività di formazione alla popolazione di Cesenatico per l’utilizzo dei DAE, programmando almeno due momenti di formazione annuali. La Croce Rossa si occuperà anche di verificare il corretto funzionamento degli apparecchi dandone adeguata informazione all’utenza con specifica segnaletica.

«Cesenatico è una città cardiosicura e la diffusione sul territorio dei defibrillatori è importante così come è importante questo accordo che ne sancisce la gestione e il corretto utilizzo. Ringrazio i volontari dalla Croce Rossa di Cesenatico per la consueta disponibilità», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.