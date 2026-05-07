Cesenatico, 21 bici e 4 monopattini smarriti e non richiesti: il Comune li offre alle associazioni del territorio

Il Comune di Cesenatico rende disponibili 21 biciclette e 4 monopattini elettrici recuperati sul territorio comunale e divenuti proprietà dell’amministrazione comunale: è stato predisposto un avviso pubblico per l’assegnazione gratuita alle associazioni del terzo settore operanti a Cesenatico che potranno usufruirne in maniera gratuita. Le Associazioni potranno presentare apposita manifestazione di interesse, indicando lo scopo o le finalità cui si intendono destinare le biciclette ed i monopattini elettrici, tramite i documenti presenti sul sito istituzionale dell’ente.