Cesenatico, 1.500 utenze rimaste senza energia elettrica per diverse ore da Zadina a Ponente

Circa 1.500 utenze nella zona da Zadina fino a quella del porto di Ponente, sono rimaste per quasi 5 ore senza corrente elettrica, dalla tarda mattinata di oggi fino a pomeriggio inoltrato. Un disagio creato da un grave guasto sulla linea di media tensione dell’Enel, che ha provocato anche non pochi danni, soprattutto per le attività turistiche, a partire da stabilimenti balneari, bar, ristoranti e hotel. Ma sono stato coinvolti anche servizi pubblici cruciali, come la casa di riposo, che però ha sopperito con un generatore d’emergenza, e il palazzo comunale. Grande agitazione anche in luoghi frequentati da tante persone, come il parco acquatico “Atlantica”.

Le prime avvisaglie che qualcosa che non andava c’erano state già poco prima delle 9, con un black-out nell’area di Ponente. Poi, alle 11.31, c’è stato il distacco totale dall’energia, che ha coinvolto 1.500 utenti con abitazioni o attività nell’area compresa tra Zadina (inclusa) e il porto di Ponente, per una profondità dalla Statale Adriatica fino al mare.

I tecnici Enel sono entrati tempestivamente in azione, ma solo alle 16.18 c’è stato il ripristino della corrente. Ma non definitivo, perché poi, verso le 18, è stato necessario un distacco volontario dell’energia per fare altri interventi indispensabili per garantire la fornitura di energia finché non si sistemerà in modo definitivo il guasto, cosa che potrebbe richiedere qualche giorno. A quanto pare, c’è stata infatti una rottura della linea Enel in due punti e questa sfortunatissima contemporaneità ha impedito di “tamponare” rapidamente il problema, come accade normalmente quando c’è un singolo guaio.

Dal Comune, col sindaco Matteo Gozzoli in prima linea, hanno seguito con apprensione e attenzione l’evolversi della situazione, attivando l’allertamento telefonico per informare di ciò che succedeva i cittadini collegati a questo servizio e restando in contatto con la Protezione civile regionale. «Ci hanno telefonato due volte - riferisce il sindaco - per mettersi a disposizione nel caso fosse servito fornire assistenza a persone rimaste senza corrente, ma per fortuna non ce n’è stato bisogno».

Tra i disagi segnalati dal molti c’è stato anche in mancato funzionamento del wi-fi e di internet per buona parte del pomeriggio, e tutto lascia pensare che anche questo problema fosse collegato al guasto sulla linea Enel.

Nel giro di un paio di settimane è la seconda volta che Cesenatico è chiamata ad affrontare un’emergenza legata a servizi essenziali. Il 23 giugno c’era stata una fuga di gas dalla centrale del metanodotto Ravenna-Chieti situata in via Saltarelli ed era stato necessario anche evacuare a scopo precauzionale alcune famiglie che vivevano in quella zona.