Cesenatico, 1,5 tonnellate di vongole sequestrate e rigettate in mare

CESENATICO. I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 1.480 kg di vongole trasportate in assenza della prevista documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del prodotto. L’attività di controllo è stata effettuata nella mattinata di oggi, quando una pattuglia della Guardia Costiera ha intercettato un furgone adibito al trasporto di prodotti ittici.

Nel corso del controllo del vano di carico venivano rinvenuti numerosi sacchi contenenti vongole, privi della prescritta etichettatura e delle fascette identificative previste per il prodotto proveniente dai Consorzi di Gestione.

Alla richiesta dei militari di esibire la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della pesca, il conducente ha dichiarato di non essere in possesso di documentazione idonea a comprovare la provenienza del prodotto trasportato. Il mezzo è stato quindi accompagnato presso il porto di Cesenatico, dove il prodotto ittico è stato sottoposto alle operazioni di verifica e pesatura, risultando complessivamente pari a 1,48 tonnellate di vongole.

Al termine degli accertamenti, il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed è stata elevata a carico del trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria di 2milaa euro, per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della pesca.

Considerato che il prodotto ittico è risultato vivo, al termine degli accertamenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e conservazione degli stock ittici, le vongole sono state rigettate in mare nel loro ambiente naturale, così da consentirne il ritorno all’ambiente marino e contribuire alla salvaguardia della risorsa.