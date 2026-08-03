Cesenatico, 14enne cade in bici e un’auto in transito gli schiaccia un piede

Una brutta e dolorosa avventura per un 14enne a Cesenatico. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante sul viale Carducci all’intersezione con via Milano, sono interventi per prestare soccorso ad un adolescente della provincia di Brescia, che poco prima era caduto dalla sua bicicletta ed era stato investito da un’autovettura guidata da una ragazza del posto che stava transitando in quel momento. La volante, ha provveduto a contattare i soccorsi e ad avvisare i genitori del minore. Da una prima ricostruzione, sembra che il ragazzino cadendo dalla bici sia finito per terra ed oltre alle escoriazioni procuratesi nella caduta, l’autovettura di passaggio gli sia di fatto salita su un piede procurandogli dolore ed un vistoso ematoma.