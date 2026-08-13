Cesenatico, 1.300 cittadini ancora con la carta di identità cartacea

CESENATICO. Dal 3 agosto scorso le carte d’identità cartacee non sono più documenti validi ai fini dell’espatrio, ed anche sul territorio nazionale la loro validità è fortemente limitata. Il Comune di Cesenatico invita i possessori di carta di identità cartacea, che a Cesenatico sono a oggi circa 1.300, a prendere appuntamento per programmare il rilascio della CIE (carta di identità elettronica).

Da gennaio, oltre la postazione attiva presso i servizi demografici, l’amministrazione ha predisposto anche una nuova postazione dedicata per il rilascio della CIE, ubicata all’interno dei locali dell’Urp nel municipio di Via Marino Moretti. Grazie a questo doppia postazione, in sei mesi sono state rilasciate oltre 3.000 cie e i tempi di attesa per l’appuntamento sono scesi oggi sotto le due settimane.

Le carte di identità cartacee, al momento, rimangono ancora valide per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le prestazioni sanitarie e quella bancarie e assicurative, ma il passaggio a quelle elettroniche garantisce la piena validità ai fini dell’espatrio e completo a tutti i servizi di identità digitale.

Il costo per il rilascio della CIE è fissato dal Ministero in 22 € e la consegna avviene di norma in 6 giorni lavorativi all’indirizzo comunicato o presso gli uffici comunali, secondo la preferenza del cittadino.

Per richiedere il rilascio della propria CIE è necessario fissare l’appuntamento in una delle seguenti modalità: in prima battuta, inviando una email a demografici@comune.cesenatico.fc.it; in alternativa, telefonando al numero 054779262 nei seguenti orari - lunedì – mercoledì – giovedì-venerdì dalle 8.30 alle 12; martedì dalle 15.30 alle 17 – oppure, concordandolo direttamente con l’ufficio Anagrafe.

Per il giorno prefissato occorre presentarsi personalmente allo sportello indicato: o ufficio anagrafe oppure URP a seconda di quanto comunicato al momento dell’appuntamento.

È necessario essere muniti di:

a) 1 fototessera recente, a capo scoperto, senza capelli sul viso e senza occhiali, col viso rivolto di fronte e su sfondo di colore chiaro

b) la carta di identità in scadenza

c) per i cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno, per i cittadini comunitari l’attestazione di soggiorno