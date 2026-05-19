Cesenatico, 11 denunciati dopo i controlli dei carabinieri

CESENATICO. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale - notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di undici persone, in particolare:

- cinque automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra lo 0,93 g/l e l’1,93 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

- un cittadino straniero per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante il controllo, risultava privo di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale;

- un uomo per “violazione del foglio di via obbligatorio” poiché, sottoposto a controllo nel comune di Cesenatico, è risultato sottoposto alla misura dell’allontanamento da quel centro per tre anni;

- un uomo per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro penale;

- un giovane per “tentato furto”, poiché notato sottrarre dagli scaffali del centro commerciale vari prodotti per l’igiene, per un valore di circa 1.000 euro, che sono stati interamente recuperati dai carabinieri e restituiti al legittimo proprietario;

- ulteriori due giovani per “tentato furto in concorso”, poiché sorpresi ad asportare, dagli scaffali di un centro commerciale di Savignano sul Rubicone, generi vari, per un valore di circa 400 euro, occultandoli nei rispettivi giubbotti. La merce, poi recuperata dai carabinieri, è stata restituita all’avente diritto.

Nel corso del servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani che controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, sequestrate amministrativamente.