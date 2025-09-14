Cesena, Olimpiadi dei netturbini: si sfidano in 250 tra calcio e scala quaranta

Al “Camping Village” ci sono le “olimpiadi” dei netturbini, arrivati dai cral aziendali di tutta Italia. Oltre 250 persone si sono date appuntamento per la 37ª edizione delle “Netturbiadi”, iniziate mercoledì scorso, che si concluderanno oggi. Una dozzina le specialità in cui hanno gareggiato, in tanti casi dopo essersi allenati durante l’anno per ben figurare. In palio il “Super trofeo 2025”, attribuito a chi totalizza la somma più alta di punteggi nelle varie discipline sportive e giochi disputati: calcio, tennis, nuoto, padel, freccette, calcio balilla, bocce, bowling, carte (scala quaranta e burraco). Le squadre in gara sono una quindicina, provenienti da Firenze, Alessandria, Rovigo, Asti, Perugia, Terni, Benevento, Milano, Bari, Reggio Emilia, Pisa.

Pasquale Fata, associato al Cral di Alessandria e coordinatore delle “Netturbiadi”, riferisce che «il numero di partecipanti è cresciuto rispetto alla passata edizione, quando eravamo a Numana nelle Marche. Qui a Cesenatico ci troviamo bene, con una grande disponibilità di spazi e attrezzature per le diverse prove. Prima dei tragici anni del Covid, eravamo arrivati a contare fino a 500 presenze in questa nostra manifestazione, che riunisce i circoli del dopo lavoro degli operatori ecologici d’Italia. Anno dopo anno, siamo riusciti a risalire la china e il nostro entusiasmo rimane invariato. A essere premiata è innanzitutto la voglia di stare insieme, praticando sport e divertendosi».

Oltre al tedoforo che ha dato il via alla sessione dei giochi sportivi, la kermesse è stata arricchita da uno spettacolo dei netturbini sul palco del teatro del camping, dove hanno dato prova di capacità canora o simpatia da cabarettisti. Dopo le ultime prove, si passerà alle premiazioni non solo del vincitore del “super trofeo”, ma di chi si è distinto in più d’una specialità. I più giovani dei partecipanti hanno 18 anni, quelli più anziani ancora in servizio 67, ma ci sono anche alcuni ultrasettantenni: sono i netturbini pensionati, talvolta tra i più combattivi in gara.