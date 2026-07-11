Cesena, incendio a ridosso della colonia abbandonata a Ponente, usata spesso come rifugio da sbandati

Fiamme a pochi metri da una colonia abbandonata nella zona di Ponente a Cesenatico sono divampate nella mattinata del 9 luglio. Per arginare pericoli, che avrebbero potuto essere seri, visto che quel luogo è stato più volte usato abusivamente come rifugio da sbandati e immigrati clandestini, si è rivelata provvidenziale la presenza in loco di agenti della volante del presidio di Polizia di Cesenatico, che stava svolgendo un servizio di pattugliamento e ha notato del fumo provenire dall’interno del fabbricato. Ci hanno poi pensato i vigili del fuoco, allertati dai poliziotti dopo un primo intervento di messa in sicurezza a protezione dell’incolumità personale di chi si fosse trovato nei paraggi, a domare le fiamme, partite da alcune sterpaglie all’interno della colonia, che avevano originato il rogo, verosimilmente per cause accidentali. Dopodiché il caldo ed il vento stavano facendo sì che l’incendio fosse in procinto di divampare nell’intera area, andando ad interessare anche gli edifici attorno, con conseguente pericolo per chi si fosse trovato in zona.