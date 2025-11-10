Cesenatico, Carla Amaducci parrucchiera da record: «Ho 86 anni e ancora lavoro... e sempre con i tacchi»

Una parrucchiera da record: 86 anni d’età ed è ancora attiva. E si aggiunge a festeggiare il 70° dall’apertura del suo negozio e lavora ancora coi tacchi. Ma porta avanti anche iniziative culturali per le parrucchiere.

La storia

Carla Amaducci ha iniziato a lavare i capelli a 10 anni su uno sgabello. Nel 1956, a 17 anni, ha aperto il suo primo negozio da parrucchiera in viale Roma a Cesenatico. Negli anni ‘70 si è allargata assumendo nuovi collaboratori e aggregandovi un centro estetico. In quegli anni gli artisti famosi che frequentavano la riviera romagnola facevano tappa da lei. È diplomata “maestra d’arte” e ha insegnato per oltre un decennio alla scuola regionale di parrucchiera. Poi Carla ha lavorato in numerosi teatri italiani e anche esteri, per conto di Wella e L’Oreal, ricevendo vari riconoscimenti.

I ricordi di una vita

«Il passato mi dà la forza per vivere il presente e progettare il futuro – afferma Carla - ho 86 anni ma non li sento affatto. Ogni mattina vado in negozio, con lo stesso entusiasmo di quando ho iniziato come imprenditrice nel 1956 e anche con gli stessi tacchi, rigorosamente altissimi! Sono fortunata, ho salute, sono curiosa e ho sempre la voglia di imparare e, allo stesso tempo, ho voglia di trasmettere. Il mio lavoro è passione e divertimento e il segreto sta nella complicità con il gruppo di lavoro. Con le mie due figlie e le ragazze ci aiutiamo e collaboriamo per soddisfare i clienti e farli sentire a loro agio». «Bisogna sempre tenere la mente in movimento, pensare, progettare, realizzare – prosegue -. Negli anni 80 studiando l’ondulazione del capello ho inventato la “piega pizzicata”, una tecnica di ondulazione del capello insegnata ancora oggi nelle scuole. Qualche anno fa, con le mie figlie, ho brevettato “Le Meduse” e creato la linea personalizzata di prodotti per capelli “Carla Amaducci”. Nel nostro salone funziona il prestito librario per tutti: c’è una possibilità di scelta fra 300 libri catalogati»

«Andare oltre il capello»