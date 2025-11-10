Cesenatico, Carla Amaducci parrucchiera da record: «Ho 86 anni e ancora lavoro... e sempre con i tacchi»

Carla Amaducci ha iniziato a lavare i capelli a 10 anni su uno sgabello. Nel 1956, a 17 anni, ha aperto il suo primo negozio da parrucchiera in viale Roma a Cesenatico. Negli anni ‘70 si è allargata assumendo nuovi collaboratori e aggregandovi un centro estetico. In quegli anni gli artisti famosi che frequentavano la riviera romagnola facevano tappa da lei. È diplomata “maestra d’arte” e ha insegnato per oltre un decennio alla scuola regionale di parrucchiera. Poi Carla ha lavorato in numerosi teatri italiani e anche esteri, per conto di Wella e L’Oreal, ricevendo vari riconoscimenti.