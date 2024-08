Banca Iccrea e Bcc Romagnolo finanziano il nuovo camping di Ceenatico

Maxifinanziamento per un nuovo “glamping green” a Cesenatico. È un progetto ambizioso quello di Terzo Martinetti, che da oltre 30 anni opera nel settore turistico ricettivo, con particolare riferimento all’attività di campeggio e alle aree attrezzate per camper e roulotte. Il Gruppo BCC Iccrea, con l’impegno di BCC Romagnolo e di BCC Banca Iccrea, ha sostenuto l’impresa a supporto della società Glamping srl di Cesenatico, che apporterà migliorie, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, ai due villaggi camping conosciuti come Cesenatico Camping Village e Pineta sul Mare Camping Village.

“Lavoriamo passo dopo passo per il nostro territorio - spiega il Presidente Bcc Romagnolo, Roberto Romagnoli - in particolare tenendo alta l’attenzione sulle piccole medie imprese che hanno volontà e possibilità di migliorarsi ed investire. In questo caso siamo orgogliosi come banca di essere stati il tramite di questa importante operazione di credito che porterà beneficio all’attrattiva turistica di Cesenatico e della nostra bella riviera romagnola”.

I dettagli

L’operazione consente il passaggio dei due campeggi dall’attuale classificazione a tre stelle alla qualifica a “quattro stelle”, grazie al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e nel rispetto dei nuovi parametri previsti dalla normativa ESG (Environmental, Social, Governance). Nel progetto, infatti, è prevista l’implementazione dell’impianto fotovoltaico, degli impianti elettrici ed idraulici in un’ottica di riduzione dei consumi e di autonomia “green” delle strutture, oltre che l’incremento del verde attraverso la piantumazione di nuovi alberi e servizi per incentivare l’uso di biciclette elettriche.

“Cesenatico sarà la nuova frontiera dei campeggiatori “di lusso”. – interviene il titolare della società Terzo Martinetti - Grazie al finanziamento ricevuto intendiamo realizzare opere di riqualificazione che vanno a completare interventi già in corso su case mobili, bungalow e sull’impianto fotovoltaico in un’ottica sempre più green e rispettosa dell’ambiente. L’evoluzione del turismo richiede un continuo miglioramento di tutti gli aspetti delle strutture ricettive, non solo su quanto previsto dalla normativa, ma anche nel massimo rispetto verso il Pianeta. Abbiamo intenzione di creare il primo campeggio a quattro stelle nella città di Cesenatico, che sarà uno dei più grandi della Riviera Romagnola”.

Fondi Bei e per il turismo dal Pnrr

Il progetto è possibile grazie alla pluriennale esperienza dell’imprenditore e alle facilitazioni previste dal nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale) approvato dal Comune di Cesenatico, sommati al buon andamento delle strutture esistenti conosciute come Cesenatico Camping Village e Pineta sul Mare Camping Village. Attualmente, i due villaggi gestiti dalla società Glamping srl stanno vivendo un momento particolarmente felice, sia in termini di accessi, con un notevole afflusso di presenze turistiche, sia in termini economici e di fatturato.

Tra gli interventi si prevedono inoltre la sistemazione della pavimentazione dei viali, dei parcheggi e dei sentieri interni, l’estensione della copertura della rete wifi a tutte le aree di competenza, l’installazione di nuove verande per le case mobili, migliorie ai servizi igienici e alle docce. Sono previste migliorie anche alle zone intrattenimento e ristoro, in particolare è previsto un nuovo ristorante, un bar ed un supermercato interno; ci sarà una riqualificazione delle piscine e dell’area di svago per i bambini, la realizzazione di una palestra all’aperto, ed il rifacimento del palcoscenico, oltre che alla creazione di una e-bike room al coperto per gli sportivi.

L’operazione è stata finalizzata anche grazie all’utilizzo di Fondi Bei, Banca europea per gli Investimenti, un Fondo per il turismo sostenibile previsto nel PNRR messo a disposizione per apportare migliorie a strutture ed infrastrutture turistiche.