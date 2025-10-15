Gli stati generali del turismo a Cesenatico, ieri riuniti al Grand hotel “Da Vinci”. Con Adac Federalberghi che ha promosso e organizzato una tavola rotonda alla quale hanno preso parola le associazioni economiche di categoria, analisti e esperti, le istituzioni pubbliche. Tutti consapevoli di come il settore, anche e soprattutto in Riviera, sia in una fase cruciale di trasformazione. Tra i temi caldi anche quello della riqualificazione di alberghi e la necessità di stimolare il rinnovamento edilizio, la qualità, i servizi. E ancora il capitolo tenuta del sistema, che ha un suo vertice nel balneare tradizionale e quello delle infrastrutture e trasporti (treno-aereo-autostrade) per raggiungere le mete di vacanza.