Azzurro come il pesce a Cesenatico: la buona tavola resiste anche al freddo

Ponte del 25 aprile: prove tecniche d’inizio stagione con l’incognita di freddo e maltempo. Condizioni che fanno calare l’interesse per il mare di primavera. Attenzione tutta puntata quindi per la rassegna gastronomica “Azzurro come il pesce” e per i tanti tornei sportivi giovanili. Tra il 25 aprile e il 1° maggio la maggior parte degli alberghi riapre. Saranno oltre 200, magari ancora in via provvisoria, in attesa del sole della stagione balenare. Questo ponte, al di là dei turisti nostrani e di prossimità che già conoscono la località, è quello nel quale i tour operator si fanno avanti per sondare quanto offre il territorio per l’estate: le iniziative, le caratteristiche, le dotazioni ricettive.

Azzurro come il Pesce

Dal palazzo del turismo gli uffici Iat danno conferma: «In questi giorni riceviamo richieste di informazioni, tra telefono, posta elettronica e in presenza, sulle iniziative e le manifestazioni. Su tutto, Azzurro come il pesce, in programma da mercoledì 24 a domenica 28. Ad attirare sono le pietanze servite e il clima di festa atteso. Con la coincidenza del Festival degli Aquiloni lungo la vicina spiaggia di Pinarella, a Cervia dal 20 aprile al 1° maggio».

Tornei sportivi

Non secondaria per le presenze turistiche è la presenza di tanti giovani partecipanti ai tornei di pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica, calcio. «Ci sono richieste su alberghi aperti, su dove alloggiare da parte di genitori e familiari dei ragazzini che partecipano ai tornei giovanili», spiegano allo Iat. I molti tornei sono organizzati da Accademia Acrobatica, EuroCamp, Arcadia To.

Freddo e meteo

Le richieste comunque restano “sotto quota” nel numero rispetto agli stessi giorni di un anno fa. Dipende in gran parte dal maltempo e dalle temperature rigide. Prima di decidere per il mare la gente segue le condizioni meteo climatiche. Le temperature da fine inverno tuttavia potrebbero invogliare vacanzieri e residenti ad affollare più gli stand dove si magia pesce che la spiaggia.

Mercati esteri

Chi chiede informazioni sono in maggior parte emiliano romagnoli, ma anche veneti, lombardi, qualche umbro e ligure. Ma c’è interesse anche dai mercati stranieri. Spiegano dal palazzo del turismo: «Ci sono contatti in corso con un tour operator finlandese, intenzionato a far conosce Cesenatico a gruppi di turisti scandinavi; così come per un altro tour operator ungherese».