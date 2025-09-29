Aste a Cesenatico: in vendita un appartamento di proprietà comunale

Il Comune di Cesenatico ha istituito il bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in Via XXV luglio n.62. Il valore a base d’asta è di 225.000 euro. Si tratta di un appartamento posto al piano terra di fabbricato di due piani fuori terra oltre a seminterrato, di complessive quattro unità, privo di ascensore, composto da ingresso, cucina, sala, tre camere da letto, bagno, oltre a box in lamiera posto esternamente al corpo di fabbrica. I metri quadri totali sono 95.

L’immobile è visitabile per un sopralluogo nei seguenti giorni e orari: martedì 14 ottobre alle ore 10, martedì 4 novembre alle ore 15 e mercoledì 19 novembre alle ore 10. Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e sarà tenuta ad unico esperimento risultando l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23/07/2025. Sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile tutta la documentazione.