“Amori estivi? Lascia una dedica”: l’iniziativa sulla vetrina del negozio di Cesenatico

Sono comparse una serie di vetrine curiose a Cesenatico. Si tratta dell’invito che troneggia in modo colorato sulle vetrine dell’Ottica Vision a lasciare un commento. «L’idea nasce dal fatto che amo entrare in empatia con i clienti, attuali o futuri – afferma la giovane contitolare Alessandra Toni - un modo per le persone ad esprimersi. Quindi ho ideato varie vetrine con temi differenti, dove domando cose diverse, come un pezzo della propria canzone preferita, il nome del proprio amore estivo, di chi si sente la mancanza e chi si vorrebbe avere vicino, cosa ci si aspetta da questo 2024». «Mi piace dare modo alle persone di poter lasciare sulla vetrina del mio negozio il loro pensiero a volte firmandosi a volte anche in totale anonimato, trovo bellissime le dediche d’amore e i pensieri dai più leggeri e più profondi. Felice di aver fatto questa scelta che ogni tanto si ripeterà visto il successo che ha avuto nella vetrina centrale del nostro negozio in viale Carducci 69-71 a Cesenatico. Anzi invito a passare e lasciare una dedica».