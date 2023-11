Altra auto ribaltata in via Staggi, proteste dei residenti tra Sala e Sant’Angelo

Nella notte tra venerdì e sabato un nuovo incidente con auto fuoristrada lungo la strada provinciale 33, che collega Gambettola con Sant’Angelo di Gatteo, ma ha anche un tratto che ricade sotto il territorio comunale di Cesenatico, nell’ultima parte della frazione di Sala.

Un’auto si è catapultata in mezzo ai campi che costeggiano la strada e ha terminato la sua corsa ruote all’aria. Quando sono arrivati i sanitari del 118 chiamati da una persona che aveva visto l’auto capovolta in un campo arato lungo la via Staggi, dentro l’abitacolo i sanitari non hanno trovato nessuno. L’auto era stata abbandonata dall’automobilista, che poi se la sarebbe andata a riprendere con un mezzo di soccorso all’indomani.

«Abbiano sentito i cani nella notte abbaiare, poi la mattina dopo ci siamo accorti di quell’auto che spiccava in mezzo al campo» raccontano i residenti che continuano a lamentare la pericolosità di quella via buia e con poca segnaletica, dove capita spesso che i mezzi vadano a finire nei campi. In quest’ultimo caso l’auto proveniente da Gambettola in direzione Cesenatico, sarebbe carambolata fuori strada all’altezza dei civici 22-24 dopo che le ruote, forse concause la velocità o l’oscurità, hanno finito per accostarsi troppo al ciglio della strada, dove la carreggiata lascia il posto al fossato e al piano di campagna parecchio più basso della sede stradale.

Non è la prima volta che la provinciale via Staggi, nel tratto tra gli ambiti territoriali dei comuni di Gatteo e di Cesenatico, succedono incidenti del genere con le auto ma anche camion come è successo alla fine di novembre dell’anno scorso e a gennaio di quest’anno. In precedenza sulla stessa strada provinciale si erano verificati anche degli incidenti mortali.

«Il traffico è sempre più in aumento, di notte come di giorno, lungo una strada tanto stretta e buia - richiama Giancarlo Paganelli, residente in zona, un passato da assessore comunale a Cesenatico - La caratteristica della via è quella di essere talmente stretta da non poter tracciare la linea di mezzeria, in quanto non c’è spazio a sufficienza per delimitare le due corsie di marcia. Ed è senza illuminazione pubblica tanto da non riuscire a distinguere di notte la sede stradale dai campi attorno. Più volte abbiamo segnalato il problema, più volte negli ultimi tempi abbiano visto volare fuori strada auto e automezzi pesanti, ma finora la strada è rimasta al buio senza illuminazione pubblica, senza segnaletica, senza alcun dissuasore di velocità, sul tipo delle colonnine arancioni del Velo Ok (che sono presenti nel tratto gambettolese che si chiama via Pascoli, ndr). A parte la presenza alle volte della polizia locale di Gatteo, i cui agenti si piazzano fuori dall’auto con il telelaser. Lo scorso inverno avevamo incontrato il sindaco di Cesenatico, affinché si facesse interprete con il collega di Gatteo e la Provincia per arrivare almeno ad avere un qualche sistema di illuminazione pubblica».