Alluvione a Cesenatico, il sindaco: “Danni per un milione e mezzo, positivo l’incontro con Curcio”

Il sindaco di Cesenatico Gozzoli nei giorni scorsi ha incontrato - insieme a tutti i primi cittadini del territorio, al presidente regionale Michele De Pascale e al presidente provinciale Enzo Lattuca - il commissario Fabrizio Curcio. Gozzoli insieme ad altri sindaci del territorio ha posto la questione relativa alle risorse necessarie ai comuni per coprire le somme urgenze e alle modalità a i tempi di ristoro per cittadini privati e imprese. “Nella giornata di ieri - riferisce il Comune in una nota - il presidente De Pascale ha firmato l’ordinanza che stanzia risorse per le famiglie e imprese colpite dagli eventi di ottobre. Nei prossimi giorni saranno resi disponibili i moduli necessari per inoltrare le richieste”.

Un milione e mezzo di danni

“La conta dei danni per Cesenatico - prosegue la nota del Comune - è di un milione e mezzo di euro. Di questi 700.000 sono stati già finanziati con un debito fuori bilancio e si tratta per questa parte di somme che interessano lavori iniziati e in buona parte anche terminati. La pulizia straordinaria di strade e fognature, l’acquisto di sacchi di sabbia e attrezzature e il ripristino della pubblica illuminazione sono lavorazioni già terminate; in corso ci sono gli interventi per le infiltrazioni occorse all’edificio della scuola Saffi e dell’ufficio anagrafe, per la palestra del Polo Scolastico di Villamarina e per la scuola “La Vela” di Madonnina. In via Cavour invece è già stato definito il progetto per intervenire sul danneggiamento a un tratto di fognatura bianca che ha comportato importanti perdite di acqua e il conseguente avvallamento del manto stradale. L’intervento prevede la riparazione della fogna inserendo una “calza” interna con materiale idoneo - una tecnologia assodata e già svolta dalla ditta esecutrice - che va a ripristinare la continuità della tubatura e compensare eventuali punti di perdita. L’importo previsto dei lavori è di € 120.000, le operazioni avranno una durata di circa un mese e saranno eseguite dalla ditta Venturi Autospurghi srl di Anzola dell’Emilia non appena arriveranno i materiali necessari all’intervento. Al momento su questa cifra totale d € 700.000, il Comune di Cesenatico ha ricevuto un finanziamento di € 240.000 dalla Regione Emilia-Romagna.

Altri lavori da affidare