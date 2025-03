Cesenatico, all’ex colonia confiscata alla Banda della Magliana saranno inaugurate le “Libere residenze”

Venerdì 21 marzo in via Galilei si terranno le celebrazioni della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Cesenatico continua così, in modo fattivo e virtuoso nel suo doppio percorso di legalità: quello di conoscere per sconfiggere il cancro immondo delle mafie e i risultati che ottengono - come in questo caso - con la legge n. 109 del 1996 che prevede la confisca e la gestione dei beni e patrimoni mafiosi da riutilizzarsi attraverso l’assegnazione allo Stato, enti regionali e locali, istituzioni. Venerdì davanti ai nuovi alloggi Erp intitolati “Libere Residenze”, con la presenza del sindaco Matteo Gozzoli e dei rappresentanti di Libera Cesenatico. Gli alunni e studenti leggeranno i nomi delle vittime innocenti di mafia in Italia. Ad aderire all’iniziativa sono le classi IV A, IV B, IV C, IV D e le classi VA, VB, VC della Scuola Primaria di Villamarina, ancora le classi III C, IIID della Scuola media “Dante Arfelli”; oltreché gli studenti delle scuole superiori: le classi V BLSA del Liceo “Enzo Ferrari” e le classi II B e II AT dell’Istituto tecnico commerciale “Giovani Agnelli”.