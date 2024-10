Alfonso Maini è il nuovo presidente di Adac

Albergatori al voto: eletto presidente Alfonso Maini. Elezione in casa Adac Federalberghi (231 imprese ricettive turistiche associate), avvenuta lunedì sera senza particolari sussulti. Nella linea della continuità. Dato che Maini era l’unico candidato presentatosi a guidare l’Adac e che nell’ultimo triennio era stato il vice del presidente uscente Leandro Pasini.

Il presidente onorario Dante Delvecchio ha presieduto l’assemblea, congedando il presidente uscente Pasini, che in precedenza aveva riassunto quanto fatto nel suo mandato. Il neo presidente Alfonso Maini gestisce l’Hotel Lalla a Ponente e svolge l’attività di albergatore da 40 anni, principalmente nel centro di Bologna e provincia. Nel 2007 ha iniziato a gestire hotel a Cesenatico.

I temi

L’Adac riafferma come il turismo a Cesenatico sia il motore trainante dell’economia locale e necessiti di una guida che sappia coniugare esperienza, visione e strategie. Si invita a dare linfa alla Dmo, organo vocato alla destinazione e promozione della città turistica. Altra questione sollevata è sotto l’aspetto urbanistico: l’Adac ravvisa che il Pug necessiti di una rilettura. Si auspica la riqualificazione dell’area ex- Nuit e ci si impegna a sviluppare progetti con le scuole alberghiere.

Il presidente

«Quello che mi distingue - dichiara Maini al suo esordio da presidente - è portare idee e progetti concreti con un approccio pragmatico. Sono una persona che crede nel lavoro di squadra. Mi impegnerò a creare un clima di collaborazione aperta e partecipe all’interno dell’associazione, che ritengo debba assumere un ruolo sempre più centrale come interlocutore autorevole con le istituzioni pubbliche. Siamo una delle pochissime, direi unica associazione, che è completamente autonoma che offre a noi soci servizi completi».

Il nuovo cda

Il nuovo Cda dell’Adac, oltre al presidente Maini, è composto da per l’area provinciale Leandro Pasini - Hotel Stacchini, Villiam Brighi – Hotel Elisabetta, Vanessa Gentili – Hotel Iride, Stefania Farabegoli – Hotel Beau Soleil; per Levante Boschetto Andrea Falzaresi - Hotel Executive, Giovanni Dalmo – Hotel Roxy, Giovanni Comandini – Hotel Metron, Paolo Schenetti – Hotel Milano; per Villamarina Silvia Pasolini – Hotel Lungomare, Marina Manuzzi – Hotel Excelsior; per Valverde Federico Montevecchi – Hotel Unique, Chiara Malvini – Hotel Apollo; per Ponente Carlo Duca – Casa Per Ferie Sole; per Zadina Filippo Torres – Hotel Renzo. Eletti i membri del collegio dei sindaci revisori dei Conti: Pierluigi Ranieri (avvocato del Foro di Forlì); Paola Morri funzionaria RomagnaBanca), Pierluigi Panzavolta (funzionario Bcc Romagnolo).