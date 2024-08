In un’estate purtroppo tormentata dalla mucillagine, per fortuna resta la certezza che spostandosi al largo, resta la magia del mare della riviera romagnola, in questo caso arricchita dalla scoperta di un delfino, come testimonia il video di Emilia-Romagna Meteo realizzato da Sabrina Ambrosini. Il delfino è stato avvistato nei giorni scorsi nel tratto tra Cesenatico e Gatteo Mare.