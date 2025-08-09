Addio a Nerio Cortesi: Cesenatico perde una sua memoria storica e un pioniere della vela

Nerio Cortesi è diventato un caro ricordo. Nello scorso mese di luglio aveva compiuto 95 anni e gli avevano fatto visita gli amici della Congrega Velisti, di cui nel 1974 era stato uno dei più appassionati fondatori. Cesenatico ha perso una delle sue più amate memorie storiche: quando lo si incontrava al mare, in sella alla bici, nel suo “quartiere” De Mont di fronte alla chiesa dei Cappuccini, dove abitava, aveva tante cose interessanti da raccontare sulle vicende cittadine, grazie a una memoria proverbiale, alla quale attingevano anche storici locali. I funerali si tengono questa mattina alle 9.30, alla chiesa di San Giacomo Apostolo, su quel porto canale testimone di tanti suoi racconti.