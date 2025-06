Addio a Federico Cortesi “e Tuscanin” voce storica della marineria di Cesenatico

Una delle ultime voci storiche della marineria di Cesenatico, quella di Federico Cortesi, se ne è andata. Si è spenta all’età di 92 anni. Ieri ci sono stati i funerali. La “sua casa” erano banchine dei porto e l’orizzonte marino. Una di quelle persone Federico, a cui il lavoro del mare scorreva nella vene, sempre a scrutare gli spazi aperti del mare con le barche che prendevano la via del largo.

Federico Cortesi era entrato a far parte delle figure storiche della Marineria di Cesenatico, anche per via di quell’esperienza che si matura solo con l’età e il lavoro. Tanto che fu scelto come uno dei volti delle interviste del documentario “AMare” della Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico. Era stato chiamato a raccontare della pesca tradizionale delle seppie che si fa nella bella stagione. E che lui “decano” del mestiere praticava, attraverso alcune centinai di nasse, di gabbie di legno appesantite con delle pietre calate in fondo de mare, che un tempo si salpavano sulla barca sempre a forza braccia e sudore.

Dalla gente del porto era conosciuto come “E Tuscanin”, amico e ascoltato consigliere anche di quanti hanno recuperato e rimesso in mare le vecchie barche dalle “vele al terzo”, che ieri, per omaggiarlo, portavano tutte issate a mezz’asta, in segno di lutto.