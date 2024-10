A Sala di Cesenatico è pronta al debutto una nuova proloco

Dopo quella del Monte, nel centro storico cittadino, Cesenatico ha una seconda proloco in quel di Sala. I suoi iniziatori assicurano essere una grande risorsa per il paese, abitato da tremila persone sempre particolarmente attivo di iniziative. L’intenzione è quella di organizzare manifestazioni in ambito culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico, sportivo e perché no, visto la vicinanza con in mare, anche di stampo turistico. Sempre avendo ben chiaro che il punto di riferimento, sia per gli abitanti sia per i visitatori, sarà la storica località di Sala già conosciuta in epoca romana.

«Il numero delle Proloco esistenti in Italia negli ultimi venti anni è più che raddoppiato, dimostrando che si tratta di un modello vincente e convincente, attualissimo per mantenere e cementare i valori più genuini di una comunità», commenta la presidente Pascale Buda. Quella di attivare una nuova proloco, racconta, «È un’idea che inseguivo da tempo insieme ad alcuni amici di Sala. Tanto ne parlavamo, finché a giugno di quest’anno abbiamo deciso di passare dalle parole ai fatti. E così avvalendoci del sostegno dell’Unpli Emilia Romagna Aps, che riunisce tutte le proloco della Regione e ne coordina l’attività, alla cui organizzazione ci siano affiliati, abbiamo dato vita alla proloco di Sala di Cesenatico». Tra le prime cose a cui pensare c’era il logo: «Cercavamo qualcosa che rappresentasse al meglio la realtà di Sala, così abbiamo pensato ad un campo di grano, con un trattore, sopra il quale splende il sole».

La proloco, racconta la presidente, nasce «prima di tutto per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni. Sala è una località storica, particolarmente conosciuta, in posizione centrale tra il mare e l’entroterra. C’era bisogno di un qualcosa in più che la caratterizzasse e prendesse iniziative per manifestazioni, eventi, ritrovi, viaggi. Uno tra l’altro l’abbiamo già fissato ed è in programma il 14 dicembre ai mercatini di Natale di Trento e Levico Terme». In cantiere c’è già la prima iniziativa: «Sabato 19 ottobre ci troveremo nel campo sportivo parrocchiale per la presentazione ufficiale della nostra Proloco, con una festa conviviale gastronomica dove saranno presenti giochi per bambini, bancarelle, spettacolo di burattini, e tanta musica, con dj set, mentre dalle 21 avremo presenti la band dei “Margò 80” anticipati da un saluto del nostro concittadino Roberto Mercadini. Poi durante il periodo natalizio è nostra intenzione creare una sorta di villaggio di Natali fatta di luci colori, attrazioni».

Il direttivo della Proloco di Sala al momento è composto da sette persone: oltre alla presidente Pascale Buda, è formato dal vice presidente Maria Assunta Borghesi, dalla segretaria Martina Abbondanza e da Samuele Bartolini, Nicola Zani, Pier Paolo Pirini, Devis Abbondanza.