A Cesenatico la seconda puntata degli Stati generali della pesca

Dalla pesca artigianale alle attività delle flotte marittime, dalla tutela delle risorse ittiche alla sicurezza in mare. E ancora, nuove tecnologie per rendere più efficienti le attività, tracciabilità dei prodotti, mercati ittici e opportunità per valorizzare il pescato e rafforzare la competitività delle imprese.
È dedicata al presente e al futuro della pesca professionale la seconda tappa degli Stati generali della pesca e dell’acquacoltura dell’Emilia-Romagna in programma oggi al Museo della Marineria di Cesenatico. Dopo il primo appuntamento di Goro, incentrato sulle trasformazioni dell’acquacoltura, il percorso promosso dalla Regione nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027 mette al centro le marinerie regionali, il loro valore economico e identitario e le sfide che attendono un settore strategico per il lavoro e l’economia delle comunità costiere. Una giornata di confronto tra istituzioni, imprese, cooperative, associazioni di rappresentanza, organizzazioni di produttori, università e centri di ricerca per individuare strumenti e strategie capaci di sostenere la competitività delle attività di pesca, favorire l’innovazione e creare nuove opportunità lungo l’intera filiera. Il percorso terminerà con l’ultima tappa di Rimini, il prossimo 27 novembre, con un confronto dedicato alle prospettive della filiera e dell’economia del mare.