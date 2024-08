A Cesenatico la Benedizione del mare non avrà le motonavi al seguito

Domattina, nel giorno dedicato all’Assunta, tradizionale sfilata in mare delle barche e benedizione delle acque. Quest’anno però senza più la presenza delle motonavi a imbarcare fedeli e turisti intenzionati a prendere parte alla processione mariana in mare.

Marinai e pescatori trasporteranno a spalla la statua della Madonna del Rosario, conservata nella loggetta posta sulla facciata esterna della chiesa arcipretale San Giacomo Apostolo di via Giordano Bruno, per poi prenderla a bordo del peschereccio Sirio. Seguito fuori dal porto canale, in mare aperto, da decine di barche. Accompagnato da un carosello di barche a vela storiche tradizionali.

A Ferragosto, nella giornata che la liturgia della chiesa cattolica dedica all’Assunzione in cielo di anima e corpo di Maria Vergine, a Cesenatico si festeggia con la processione della statua della Madonna per le vie del centro del paese, con l’imbarco e il pellegrinaggio in mare. A seguire l’avvenimento tanti fedeli e residenti, ma anche tanti turisti che conservano memoria di questa ricorrenza. Inizio da piazza Ciceruacchio, dallo stesso luogo, sul porto canale leonardesco, dove appena dieci giorni fa, si è svolta la festa di Garibaldi, il “patrono laico” di Cesenatico, a rievocarne il passaggio e l’imbarco salvezza avvenuto 175 anni or sono. Alle 8 del mattino in piazza Ciceruacchio davanti a una folla di fedeli il parroco don Giampiero Casadei officerà Messa solenne. A seguire, attorno alle 9, si terrà la processione in mare con la statua della Madonna presa a bordo del peschereccio Sirio. Una fila di barche a vela storiche navigheranno incolonnate in scia. In assenza quest’anno di motonavi disponibili al trasporto dei fedeli, i presenti potranno seguire la benedizione del mare dalla riva, lungo i moli. Una “processione marina”, prima diretta a nord, verso Ponente dove all’altezza del cimitero urbano sarà lanciato tra i flutti un mazzo di fiori, pronunciata d una preghiera-orazione in memoria e a ricordo dei caduti del mare. Invertita poi la rotta, orientate le vele “al terzo” verso Levante, il corteo di barche farà la seconda tappa davanti al grattacielo a invocare la salute e la trasparenza del mare e propiziare una buona pesca per chi vive di questa risorsa.

Il rientro in porto avverrà attorno alle 10, sulle note del quintetto d’ottoni “Springtime brass”, che accompagnerà l’uscita in mare della Madonna. La processione inizia poi con la statua trasportata a spalla dai pescatori fino a raggiungere la chiesa di San Giacomo Apostolo, in via Giordano Bruno all’interno della quale alle 11 sarà celebrata la Messa.

La processione della Madonna e la benedizione del mare a Ferragosto rappresentano prima di tutto una testimonianza e un gesto di grande fede. Da sempre è una espressione di fede sentita e partecipata dalla gente di Cesenatico come anche dei villeggianti. Per diversi anni fu interrotta, fin quasi a perdersene la memoria, finché nei primi anni Novanta del secolo scorso l’allora arciprete don Silvano, oggi cittadino onorario di Cesenatico, decise di riprenderla: da allora si è sempre celebrata.