A Cesenatico il palio della cuccagna vinto ancora da Sala con il sesto colpo di Bisacchi

Il palio della cuccagna è stato vinto ancora una volta da Sala, che continua a trionfare con i suoi partecipanti. Questa volta a raggiungere la vetta del palo lungo 14 metri, cosparso di grasso e posto in obliquo sullo Squero, non è stato il “solito” Widmer Vincenzi, ma il suo compagno di squadra Matteo Bisacchi. Non proprio un novellino, comunque, visto che il 40enne ex ciclista ha così ottenuto la sua sesta vittoria personale. Lo ha fatto come spesso gli è accaduto al termine di una competizione lunga, conclusasi sabato sera con il primo tentativo del quinto giro, quando Bisacchi è riuscito ad aggrapparsi alla cima del palo, tra i salumi e i formaggi. Come detto, Bisacchi è al suo sesto successo personale. Il suo anno d’oro è stato l’ormai lontano 2009, quando ha messo ha segno una doppietta: vinse sia a luglio (in prestito alla squadra di Casalborsetti e addirittura al decimo giro quando le squadre partecipanti erano sei) e ad agosto al sesto giro. Poi una lunga attesa fino a tornare ad esultare nel luglio 2018 al quarto giro e bissare nel luglio 2019. Una gara questa con una doppia particolarità: fu l’ultima prima della sosta forzata per il Covid e fu lunghissima, visto che Bisacchi vinse al sesto giro. Infine lo stesso atleta ha trionfato anche lo scorso anno in quella di agosto, però con il bisogno di qualcosa di simile al Var, che ha negato precedentemente la vittoria a un altro concorrente per aver toccato il palo con una parte del corpo. Per quanto riguarda la squadra della frazione di Sala, continua a vincere senza soluzione di continuità. Il suo predominio è testimoniato dal fatto che la squadra della frazione è riuscita da tempo ad aggiudicarsi il trofeo che era in palio per le tre vittorie consecutive. Ed è già a quota due per quello ora in palio disegnato dalla ceramista Stefania Modigliani.