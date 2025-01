A Cesenatico 25.885 abitanti e 2.147 sono stranieri

Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti da altri Comuni, dall’estero etc. nell’anno 2024 876 persone (di cui 440 maschi, 436 femmine) e si sono cancellati per trasferimento o altro 753 persone (di cui 376 maschi e 377 femmine).

Si è provveduto anche ad analizzare quali siano le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri:

Albania 571 persone, Romania 391 persone, Ucraina 133 persone, Marocco 125 persone, Cina 90 persone, Bangladesh 172 persone, Bulgaria 76 persone; Tunisia 57 persone.

Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.

Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.885 (di cui stranieri 297).

Il quartiere Centro/Boschetto conta 5.391 residenti (di cui stranieri 413).

Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4.509 residenti (di cui stranieri 639).

Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.111 residenti (di cui stranieri 358).

Il quartiere Sala conta 3.483 residenti (di cui stranieri 209)

Il quartiere Ponente conta 2.506 residenti (di cui stranieri 231).

«Ringrazio l’ufficio anagrafe per il prezioso lavoro svolto che ci permette di reperire informazioni molto utili circa l’andamento della popolazione nel nostro Comune. Questi dati ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come, per esempio quelli relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Lo studio e l’utilizzo ci permetterà di valutare quali siano le maggiori esigenze, comprendere quali politiche adottare e quali le azioni da mettere in campo», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.