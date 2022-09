Cesenatico, un venerdì tutto dedicato ai giovani

Il Comune di Cesenatico incontra i giovani venerdì 30 settembre per una giornata all’insegna di arte, musica e volontariato. L’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con la Cooperativa La Vela e la Consulta del Volontariato organizza una giornata formativa fatta di incontri, riflessione, arte e divertimento. Il programma è rivolto agli studenti delle quarte e delle quinte dello IAL, di Ragioneria e del Liceo Scientifico.

La giornata

La mattinata si svolgerà al Palazzo del Turismo e si parte alle 9 con i ragazzi che incontreranno Flavio Annunziata, Capitano dei Carabinieri di Cesenatico per parlare di “Nuove forme di violenza tra i giovani”; Alle 11 invece sarà la volta di Federico Tassani e Marco Dalfovo della comunità di San Patrignano che terranno un incontro dal titolo “Trasgredire: perché?”. Nel pomeriggio i ragazzi invece si trasferiranno allo IAL per parlare di volontariato in un pomeriggio in cui troverà spazio anche l’arte: sarà presente il comico Andrea Vasumi e il gruppo “Brillanti Sparsi” suonerà dal vivo. Durante la giornata l’artista Simone Brandi accompagnerà i ragazzi in una sessione di Live Painting, decorando tre “tende al mare” con il tema della giornata

Le parole del vicesindaco Lorena Fantozzi

“Incontrare i giovani è una parte fondamentale del lavoro che deve fare un’amministrazione ma non basta farlo in modo superficiale servono iniziative che possano essere accattivanti per loro tenendo insieme temi importanti e momenti di svago. Abbiamo organizzato questa giornata cercando di curare ogni aspetto e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Voglio ringraziare la Cooperativa La Vela e la Consulta del Volontariato per il supporto e l’aiuto”, il commento del vicesindaco Lorena Fantozzi.