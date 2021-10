Cesenatico si illumina di rosa per la prevenzione del cancro al seno

Anche quest’anno a Cesenatico per il mese di ottobre il portico del Comune e la scalinata della biblioteca Comunale saranno illuminati di rosa, in occasione della campagna nazionale di prevenzione oncologica del tumore al seno “Nastro rosa 2021”. Obiettivo dell’iniziativa, organizzata da Lilt (Lega italiana lotta tumori) e dalla Fondazione Airc – Comitato Emilia-Romagna, a sostegno della ricerca scientifica contro il cancro, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, è sensibilizzare anche le ragazze più giovani a corretti stili di vita e a consuetudini in grado di portare a una diagnosi sempre più precoce. Nello stesso mese di ottobre anche in tanti altri Comuni d’Italia saranno illuminati di rosa monumenti cittadini come eventi simbolici proposti delle associazioni nazionali.

Il municipio illuminato

Fin da giovani, la diagnosi precoce è il primo gesto per difendersi dal tumore al seno. La “mission” della LILT contempla infatti anche la sensibilizzazione delle ragazze, affinchè imparino ed effettuino mensilmente l’autopalpazione del proprio seno (come approccio informativo-educativo alla problematica).