Cesenatico, sabato il premio “Marino Moretti” presentato da Neri Marcorè

Sabato 30 ottobre alle 17.30 nella cornice del Teatro Comunale di Cesenatico, Neri Marcorè sarà il volto e la voce della XV edizione del Premio biennale “Marino Morettti per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della letteratura italiana”, la manifestazione biennale promossa dal Comune di Cesenatico e organizzata da Casa Moretti che è diventata negli anni un prestigioso e atteso appuntamento nel campo della ricerca letteraria e degli eventi culturali del territorio. La cerimonia vedrà salire sul palco Maria Villano e Lucilla Lijoi, vincitrici delle due sezioni del premio riservate ai giovani ricercatori e Fausto Curi, vincitore del premio alla carriera. Insieme a loro i giurati Gianluigi Beccaria, Vittorio Coletti, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni, voci autorevoli della critica letteraria italiana.

Il Premio è promosso dal Comune di Cesenatico, con il fondamentale sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Credit Agricole. I vincitori saranno premiati da Matteo Gozzoli, Sindaco di Cesenatico; da Mario Righi, Presidente della Fondazione F.OR.; e Luca Lorenzi, Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio.

La cerimonia di premiazione sarà anche l’occasione migliore per presentare in anteprima la nuova edizione del romanzo “L’Andreana”, opera di Moretti che più di ogni altra seppe raccontare l’ambiente e la gente di Cesenatico del suo tempo. A curare il nuovo volume, insieme a Casa Moretti, è stata Bompiani che sarà presente con alcuni suoi rappresentanti insieme allo scrittore Cristiano Cavina, autore della prefazione.

La premiazione verrà trasmessa in diretta televisiva su TeleRomagna TR24 (canale 11) e in streaming sul sito live della tv www.teleromagna24.it. Sabato 30 si potrà accedere a Teatro senza obbligo di prenotazione; sarà necessario esibire il greenpass e rilasciare, oltre alle proprie generalità, anche un recapito telefonico. Info: www.casamoretti.it casamoretti@comune.cesenatico.fc.it



“Quella di sabato sarà una grande serata di cultura per Cesenatico: il Premio Moretti è diventato nel tempo una importante realtà del panorama culturale e letterario italiano e la premiazione nel nostro Teatro sarà di certo emozionante. Ringrazio la Fondazione Fruttadoro Orogel, la Fondazione Cassa di Risparmio e Credit Agricole per il sostegno. Ecolgo l’occasione per ringraziare anche Casa Moretti e Bompiani: per Cesenatico e per tutti noi è molto importante che “L’Andreana” torni in libreria”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Il Premio Moretti è un’eccellenza dedicata alla ricerca nel campo della filologia e della storia e critica letteraria, nel quale le Università italiane vantano delle assolute eccellenze. Nel corso degli anni il premio si è poi caratterizzato per avere favorito il rapporto e lo scambio tra le giovani generazioni di studiosi, ai quali sono riservate le due sezioni principali del premio, e la generazione dei maestri, alla quale è riservato il premio alla carriera, e che è rappresentata dalla autorevolissima Giuria. Siamo felici che Cesenatico dal 1993 sia portatore di questi valori e di questa occasione così preziosa”, il commento dell’Assessore Emanuela Pedulli.