Cesenatico, rissa nella movida: 5 tra minori e neo maggiorenni finiscono all’ospedale

Una maxi rissa tra ragazzini: tutte persone a cavallo tra la minore e la maggiore età. Teatro della sfida la movida all’esterno dei locali di Cesenatico, protagonisti due gruppi: uno dei quali provenienti dalla Toscana e in questi giorni in vacanza assieme a Cesenatico.

Come spessissimo avviene in questi casi sembra che lo scontro sia nato da un mix tra la volontà di “menare le mani come passatempo” unita all’eccesso di alcolici ingeriti. La cui vendita ai minorenni, peraltro, sarebbe vietata. Il risultato finale è stato di cinque persone finite per farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Si tratta di alcuni minorenni e di altri di poco maggiorenni. Con un 17enne in particolare che ha riportato una frattura alle ossa dello zigomo. Per tutti la prognosi è inferiore ai 5 giorni per la guarigione. Per lui invece ne serviranno almeno 25.

Nessuno, in seguito allo scontro tra gruppi rivali, ha chiamato ad intervenire le forze dell’ordine o ha denunciato i fatti avvenuti nella nottata tra sabato e domenica.