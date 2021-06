Cesenatico, medico pro-vax premia i pazienti immunizzati con sconti

A Cesenatico c’è un medico pro-vax che fa uno «sconto sulla parcella a chi presenta il certificato vaccinale». Alessandro Pasquali, medico estetico e chirurgo, si è inventato una particolare promozione per incentivare la campagna d’immunizzazione. È convinto che «un medico deve sempre stare dalla parte della scienza». Quindi è un tenace sostenitore della campagna vaccinale e ha deciso di mostrarlo anche ideando un incentivo. Nel suo studio medico in via Squero, infatti, applica uno sconto del 10% sul proprio compenso a tutti quei pazienti che esibiscono il certificato vaccinale. La promozione, lanciata in questi giorni, proseguirà fino al prossimo mese di ottobre ed è valida per tutti i trattamenti effettuati nel centro, dalle sedute laser alla mastoplastica additiva, dal rimodellamento dei glutei alle tecniche con acido ialuronico. «La scienza è sempre stata la più preziosa alleata dell’uomo – spiega il dottor Pasquali – Fin da quando siamo bambini, preveniamo le malattie grazie al vaccini. Dunque, oggi più che mai, è il momento di fidarsi della scienza. Il 10% di sconto è un piccolo gesto concreto per ribadire che un medico ha il dovere etico di stare sempre dalla parte della scienza e quindi deve incoraggiare in tutti i modi la campagna vaccinale».