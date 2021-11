Un bancomat di Riviera Banca è stato fatto esplodere nella notte tra giovedì e venerdi in via Caboto a Cesenatico, nella zona di Ponente. Il botto ha svegliato parecchia gente e alcuni avrebbero visto scappare un’Audi nera a tutta velocità. Sul posto i carabinieri di Cesenatico per quantificare i danni.

1 di 4