Cesenatico, la Bodeguilla chiude e ripartirà in una nuova sede

Si spegne (ma solo momentaneamente) l’insegna della Bodeguilla, lo storico locale sul lungomare di Cesenatico che, dopo 24 anni di attività, saluta la sua clientela e cambia sede. L’ultimo brindisi è in programma domenica 31 ottobre e, come ogni commiato, sarà l’occasione per riavvolgere il nastro della storia e condividere con gli amici di sempre tante estati di lavoro e passione. “Lasciamo questi muri per difendere l’anima più autentica della Bodeguilla – spiegano Filippo e Valentina – perché questo locale ha un’identità che non può essere cambiata. Ripartiremo in un’altra location proponendo lo stesso format di sempre, un po’ rock e un po’ reggae, un locale versatile e informale, dai 18 ai 70 anni, dove ogni cosa è semplice, ma tutto viene dal cuore”.

Ancora top secret la futura destinazione, ma Filippo e Valentina garantiscono che si ripartirà quanto prima “perché la Bode, prima di essere un locale, è una grande famiglia e siamo certi che i nostri clienti ci seguiranno con l’affetto e il calore di sempre”.