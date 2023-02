Cesenatico, il maltempo strappa cartello: ritrovato nel Gargano

Il cartello della bandiera blu alle deriva per oltre 500 chilometri fino a Peschici nel Gargano. Abbattuto dal maltempo e trasportato dalle onde per approdare sulla spiaggia di un’altra rinomata località di mare come Peschici.

Anche per ricordare che Cesenatico ha la “Bandiera blu”, il prestigioso quanto ambito sigillo di qualità che ogni anno viene assegnato dalla Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale. E Cesenatico lo ha finora ottenuto ininterrottamente da 31 anni a questa parte: un record tra le località costiere dell’Emilia Romagna.

Il cartello spiaggiato in vista del promontorio del Gargano è stato strappato via dalla spiaggia di Cesenatico Levante, nel corso delle intense mareggiate e forti burrasche di gennaio.

Nel cartello si legge ancora a caratteri cubitali su sfondo azzurro “Comune di Cesenatico Bandiera Blu 2022 – spiaggia di Levante” ed era stato collocato nello scorso mese di maggio.

La segnalazione del curioso avvistamento raccolto sulla baia di Calenella, in vista di Peschici, ha raggiunto Cesenatico. «La foto me l’ha mandata un amico di Vico del Gargano – racconta il sindaco Matteo Gozzoli, che la notizia l’ha avuta e postata sui social di prima mano -. Un amico che tra l’altro mi ha proposto anche di fare un gemellaggio di Cesenatico con Peschici».

Poi commenta: «Il mare che porta fin laggiù un pezzo di Cesenatico, la nostra insegna della Bandiera blu fino in Puglia, è una cosa davvero inaspettata. Un qualcosa di davvero curioso. Se non fosse che dà anche da pensare a quanto gli effetti dei cambiamenti climatici di questi tempi siano sempre più impattanti. Con fenomeni meteo climatici e meteo marini, come le mareggiate, di sempre maggiore intensità e forza, dirompenti e sovente anche disastrosi. Comunque al momento teniamoci questo aspetto curioso della notizia che ci è arrivata; della nostra Bandiera blu che scende di 500 chilometri fino alla Puglia a far parlare di noi».