Cesenatico, il 31 dicembre il “Capodanno sul Porto” con i JBees

CESENATICO. Torna ad animarsi il 31 dicembre di Cesenatico con il “Capodanno sul Porto” che animerà Piazza Ciceruacchio il 31 dicembre 2021 dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria. Sul palco, allestito a ridosso della Piazza illuminata da un cielo di stelle, ci saranno i JBees con il loro ultimo spettacolo che ci porterà direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. La band, che suonerà tutto il repertorio dal vivo porterà il suo ultimo spettacolo “Mirror” in versione integrale. Il gruppo comincerà dalle 23 per arrivare fino all’1.30, con mezzo il brindisi e gli auguri, con a seguire anche un dj set.

«Abbiamo pensato a una proposta di intrattenimento adatta a tutte le età – ha detto l’assessore gaia Morara – per festeggiare la serata che ci condurrà al nuovo anno, immersi nella magica atmosfera del Porto Canale di Cesenatico quest’anno particolarmente illuminato con cascate di luci che percorreranno il contorno delle abitazioni del Borgo Marinaro. Siamo convinti che questa possa essere una formula vincente e inclusiva, di grande attrattiva non solo per i cesenaticensi», le parole dell’Assessore Gaia Morara.