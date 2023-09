Cesenatico, Guardia di Finanza: la visita del Generale Maccani alla Tenenza

Questa mattina il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, è giunto in visita presso la Tenenza di Cesenatico, nella sede di porto canale intitolata al Finanziere Adriano Bettoli, Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

L’Autorità Regionale, dalla quale dipendono tutti i Reparti della Guardia di Finanza emiliano-romagnoli, accolta dal Comandante Provinciale di Forlì, Col. Vito Pulieri, e dal Comandante della Tenenza, Lgt. C.S. Michele Roberto, si è intrattenuta a salutare il personale del Reparto per poi proseguire con gli altri impegni.

All’incontro era presente anche il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, al quale il Comandante Regionale ha rinnovato la gratitudine delle Fiamme Gialle per l’attenzione che rivolge sempre al Corpo e per il suo impegno a tutela della legalità, ribadendogli il pieno e leale sostegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto ai fenomeni illeciti più gravi e insidiosi per il funzionamento e l’integrità del sistema economico-produttivo.