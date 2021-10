Cesenatico, già due nomi sicuri nella giunta Gozzoli

Verso la scelta di assessori e presidente del consiglio comunale. Già la prossima settimana sarà formata e ufficializzata la nuova giunta, con la designazione di 5 assessori oltre al sindaco. Entro ottobre è previsto il primo consiglio comunale del secondo mandato Gozzoli. Da nominare anche i componenti di commissioni consiliari permanenti, presidente del consiglio comunale, che dovrebbe rimanere alla maggioranza. Il primo impegno di sostanza sarà approvare entro la fine dell’anno il bilancio di previsione 2022-2024.

Dal partito repubblicano arriva la certezza: benché non abbia centrato l’ingresso in consiglio comunale, fermandosi al 3,47%, otterrà ancora un assessorato in quanto Gozzoli ha espresso fin da subito la volontà di mantenere una rappresentanza dell’Edera. Sarà riconfermato Mauro Gasperini, anche se non dovrebbe essere più vicesindaco.

Per i componenti della lista civica, che dovrebbero avere anche il vicesindaco e potrebbero puntare alla presidenza del consiglio comunale, c’è il problema della eterogeneità dei suoi componenti, riuniti per un progetto ma senza guida e vincolo di partito. Per un ruolo potrebbe essere favorito il medico da poco pensionato Mauro Palazzi, specializzato in epidemiologia e sanità pubblica, che ha ottenuto 114 preferenze. Sopravanzato in lista solo dal giovane ristoratore Giacomo Frigoli con 136 voti e seguito da altri due papabili per uno scranno: soprattutto Monia Rustignoli, presidente del Comitato di zona di Madonnina Santa Teresa (116); ma anche Mauro Bernieri, già assessore ai servizi sociali nella giunta di centro destra di Roberto Buda del 2011. In caso di ingresso in giunta o come presidente del consiglio comunale i primi a entrare in consiglio comunale la giovanissima Chiara Elisabetta Wehlte (87 preferenze) e Marino Pieri (82).

In casa Pd si può dare per scontata la conferma di Jacopo Agostini, finora assessore a bilancio e demanio. Per la parità di genere toccherà individuare almeno una donna (in totale dovranno essere almeno due). La scelta potrebbe cadere tra le due ex assessore Valentina Montalti o Gaia Morara, rispettivamente 208 e 113 preferenze, ma non è detto che la scelta di Gozzoli venga fatta in base ai numeri. Per il Pd sono eletti in consiglio William Spinelli (più votato in assoluto con 332 preferenze), Valentina Montalti, Mauro Drudi (già capogruppo, 203 preferenze), Jacopo Agostini, Cristina Baiardi (140), Gaia Morara. A prendere il posto di chi sarà nominato il già consigliere Giuseppe Nardiello (113) e Greta Passanese, volontaria Cri (92), e a seguire Manuel Guidotti (88).